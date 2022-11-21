رياح تتعدى 100 كلم/سا.. وزارة الصيد توجه نداء هام للصيادين

دعت، وزارة الصيد البحري، الصيادين والمهنيين، إلى أخذ الحيطة والحذر، إثر الرياح القوية التي ستشهدها بعض ولايات الوطن. حيث قالت “يرجى من جميع المهنيين أخذ الحيطة من خلال تفقد قواربهم وسفن الصيد وضمان ربطها بشكل جيد وسليم”.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم في الساعة. وهذا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الثلاثاء.

كما أشارت النشرية الخاصة، إلى أن الولايات المعنية بالرياح تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم. إضافة إلى معسكر، غليزان، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو.

في حين، حذرت المصلحة ذاتها، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 100 كلم في الساعة. بداية من الساعة التاسعة ليلا من نهار اليوم الإثنين لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم غد الثلاثاء.

أما الولايات المعنية، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف.

كما دعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين، للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر. تبعا للنشرية الجوية الخاصة المتعلقة بالإضطراب الجوي المسجل خلال الأيام المقبلة المتمثل في هطول أمطار غزيرة. لتفادي وقوع ضحايا لمختلف الحوادث.

فبالنسبة للسائقين دعت الحماية المدنية إلى تخفيض السرعة واستعمال الأضواء المنخفضة، حتى في وضح النهار. واحترام مسافة الأمان وعدم القيام بالمنورات والتجاوزات الخطيرة.

كما نصحت بالابتعاد عن الوديان وحواف الأودية الى جانب مراقبة الأطفال وتعليمهم عدم التواجد بالوديان والأخطار التي تمثلها.