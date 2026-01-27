رياح تتعدى 120 كلم/سا.. الحماية المدنية تُحذّر المواطنين!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على الولايات الشمالية للوطن بداية من ليلة اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس. داعية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية.

وأشارت الحماية المدنية في بيان لها، أنه وتبعا للنشرة الجوية الصادرة من الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية. وكذا المناطق الداخلية للوطن خلال الساعات القادمة سرعتها تتراوح مابين 60 الى 80 كلم في الساعة وتصل ذروتها في بعض المناطق الى 120 كلم في الساعة. تدعو المديرية العامة للحماية المدنية بإتباع التدابير والإجراءات الوقائية التالية لتجنب الحوادث المنزلية و حوادث المرور المرتبطة بالتقلبات الجوية الناجمة عن الرياح.

ودعت ذات المصالح، إلى ترتيب و تثبيت الأثاث الحساس القابل للانكسار بفعل الرياح، الإستعانة بوسائل إنارة إضافية للنجدة لا تتطلب التيار الكهربائي. على سبيل المثال مصباح يدوي مزود ببطاريات للشحن، حماية العناصر المزودة بالزجاج وذلك بغلق النوافذ والستائر. بالإضافة كذلك إلى الابتعاد عن النوافذ، الشرفات، الأشجار و أعمدة الكهرباء. وضع السيارات و كذا الحيوانات و العتاد الهام الى الملاجئ و المرائب.

أما بالنسبة لمستعملي الطريق، يجب التخفيض من السرعة من أجل أن تكون لديك رؤية واضحة للطريق وتفادي أي حاجز يكون بالطريق. وعدم الاقتراب من البحر خاصة المناطق الصخرية و كذلك البحيرات والمجمعات المائية.

كما حذّرت قطاع البنايات من حماية الرافعات بوضعها بالطريقة الصحيحة لتجنب سقوطها من شدة الرياح. وعند التنقل يجب إتباع نشرات الجوية وكذا حالة الطرقات.