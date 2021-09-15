رياح تتعدى 50 كلم/سا وعلو أمواج البحر يصل المترين

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء، في تنبيه بحري لها، من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 50 كلم/سا. كما سيصل علو أمواج البحر إلى المترين إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وعن الولايات المعنية بالتنبيه، ذكر ديوان الأرصاد الجوية، كل من تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة. بالإضافة إلى دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

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