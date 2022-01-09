رياح تتعدى 70 كلم/سا وأمطار رعدية على هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من استمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الشرقية . كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن كمية الأمطار المتوقعة تصل إلى 40 ملم محليا إلى غاية السادسة مساء.

أما الولايات المعنية، فهي كل من سوق أهراس، قالمة، عنابة، سكيكدة، جيجل والطارف.

في حين نبهت في نشرية خاصة بحرية تخص السواحل الوطنية تحذر من هبوب رياح جد قوية تتعدى 70 كلم /سا. كما سيكون البحر جد هائج وعلو الأمواج يصل إلى 3.5 متر إلى غاية فجر يوم غد الاثنين على الأقل.

أما السواحل المعنية فهي كل من القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة. كما أضاف بوهارون، تنس، مستغانم، ارزيو، وهران، بني صاف، الغزوات ومرسى بن مهيدي.

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في حين اشارت مصالح الأرصاد الجوية إلى استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى التي يزيد علوها عن 1000 متر. والمرتفعات الشرقية التي يتراوح علوها ما بين 800 و900 متر.

كما أضافت ذات المصالح، أن المناطق الشمالية ستعرف أجواء باردة، حيث ستتراوح درجات الحرارة خلال الصبيحة مابين -2 إلى 2 درجات على المناطق الداخلية. ولن تتعدى 8 درجات على المناطق الساحلية. كما ستصل إلى – 5 خلال الليل على النعامة، البيض، باتنة، خنشلة.

وحذّرت مصالح الأرصاد الجوية، السبت، من هبوب رياح قوية، في بعض الولايات الجنوبية من الوطن. كما اشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الرياح تخص كل من ولايتي أدرار وبرج باجي مختار.