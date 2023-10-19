رياح تتعدى 80 كلم/سا على 30 ولاية

حذرت نشرية خاصة للارصاد الجوية من هبوب رياح جد قوية قد تتعدى 80 كلم/سا بداية من التاسعة ليلا الى غاية السادسة من مساء يوم غد الجمعة.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في تلمسان عين تموشنت وهران مستغانم الشلف تيبازة معسكر سيدي بلعباس غيليزان.

فيما حذرت نشرية خاصة للارصاد الجوية من هبوب رياح قوية قد تتعدى 80كلم/سا بداية من التاسعة صباحا الى غاية التاسعة ليلا من يوم الجمعة.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في البليدة الجزائر العاصمة بومرداس تيزي وزو بجاية جيجل سكيكدة.

كما حذرت نشرية خاصة للارصاد الجوية تحذر من هبوب رياح قوية تتعدى 80كلم/سا مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف النهار الى غاية التاسعة ليلا من يوم الجمعة.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في المسيلة بسكرة باتنة الجلفة أولاد جلال المغير.

وحذرت نشرية خاصة للارصاد الجوية تحذر من هبوب رياح قوية تتعدى 80كلم/سا مرفوقة بتطاير زوابع رملية بداية من منتصف النهار الى غاية السادسة من مساء يوم الجمعة.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في الوادي تقرت ورقلة ادرار ان صالح تيميمون المنيعة غرداية.