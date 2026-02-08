رياح تتعدى 80 كلم/سا وأمطار جد غزيرة اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم/سا، وتساقط أمطار رعدية تصل أو تتجاوز 50 ملم محليا على عدة ولايات من الوطن، اليوم الأحد.

وأفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية تتراوح كميتها بين 20 ملم و 40 ملم و قد تصل. أو تتجاوز 50 ملم محليا، بداية من اليوم الأحد وتستمر إلى غاية الساعة 15:00.

والولايات المعنية: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، غليزان، معسكر، تيسمسيلت وتيارت.

وأفادت نشرية ثانية بهبوب رياح قوية من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا وتصل وتتجاوز أحيانا 80 كلم/سا اليوم الأحد إلى غاية الساعة 21:00.

وبخصوص الولايات المعنية فهي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور