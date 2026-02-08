إعــــلانات
الوطني

رياح تتعدى 80 كلم/سا وأمطار جد غزيرة اليوم

بقلم عايدة.ع
رياح تتعدى 80 كلم/سا وأمطار جد غزيرة اليوم
  • 2682
  • 0

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم/سا، وتساقط أمطار رعدية تصل أو تتجاوز 50 ملم محليا على عدة ولايات من الوطن، اليوم الأحد.

وأفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية تتراوح كميتها بين 20 ملم و 40 ملم و قد تصل. أو تتجاوز 50 ملم محليا، بداية من اليوم الأحد وتستمر إلى غاية الساعة 15:00.

والولايات المعنية: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، غليزان، معسكر، تيسمسيلت وتيارت.

وأفادت نشرية ثانية بهبوب رياح قوية من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا وتصل وتتجاوز أحيانا 80 كلم/سا اليوم الأحد إلى غاية الساعة 21:00.

وبخصوص الولايات المعنية فهي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/gXOBN
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر