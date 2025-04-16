رياح تتعدى 80 كلم/سا وأمطار رعدية جد غزيرة على هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار بهبوب رياح جد قوية، وتساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، يستمر اليوم هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم/سا إلى غاية الساعة الثالثة. بعد زوال اليوم الأربعاء، على ولايات تلمسان ،عين تيموشنت، وهران، مستغانم ،الشلف، سيدي بلعباس، معسكر و غليزان.

كما ستشهد ولايات بشار، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، أولاد جلال، بسكرة، المغير، تقرت، ورقلة، غرداية، المنيعة و تيميمون. استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم/سا حيث ستكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال. إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

وتتوقع ذات المصالح، هبوب رياح قوية بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الخميس. على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، تيارت وسعيدة.

فيما سيستمر هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية منتصف الليل، على ولايات الوادي، اليزي، إن صالح وأدرار.

وأوضحت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 30 ملم. إلى غاية منتصف نهار اليوم الأربعاء، على ولايات بسكرة، أولاد جلال و المغير.

كما ستشهد ولايات سكيكدة ،عنابة، الطارف، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي ، خنشلة و تبسة. استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 60 ملم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وحذر تنبيه للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. على ولايات مستغانم، غليزان، عين الدفلى، تيسمسيلت، الجلفة الأغواط وتيارت.

وأفادت المصالح نفسها، في تنبيه آخر، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، على ولايات بومرداس، تيزي وزو، سطيف و ميلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور