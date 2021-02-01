رياح تتعدى 80 كم/سا وأمواج تصل إلى 5 أمتار بهذه المناطق

نبهت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من استمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كم/سا إلى غاية السادسة مساءً.

وحسب التنبيه، فإن الولايات المعنية هي كل من شلف، بجاية، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سكيكدة، سيدي بلعباس، مستغانم.

إضافة إلى وهران، بومرداس، عنابة، الطارف، تيبازة، عين تموشنت، غيليزان، تيارت وسعيدة.

وحذرت المصلحة في نشرية خاصة من هبوب رياح قوية على طول الشريط الساحلي، التي ستؤدي ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار.

وحسب النشرية الخاصة، فإن الرياح مرتقبة إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الغد الثلاثاء.

وعن السواحل المعنية ذكرت النشرية، مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدة، عنابة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، العاصمة، بوهارون.

وأضاف الديوان، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف والقالة.