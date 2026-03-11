رياح تتعدى 90 كلم/سا.. أمطار غزيرة وثلوج كثيفة اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة بالإضافة إلى هبوب رياح قوية عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وأفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 50 ملم. إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم، على ولايتي النعامة و البيض

كما حذرت نشرية ثانية، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 50 ملم إلى غاية الساعة 23:00. على ولاية بشار.

هذا وستعرف المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر استمرار تساقط كثيف للثلوج يصل سمكها إلى 20 سم. إلى غاية منتصف نهار اليوم الأربعاء.

والولايات المعنية هي: تلمسان،النعامة وسيدي بلعباس.

وحسب نشرية أخرى، يستمر تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر، بسمك يصل إلى 15 سم. إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم، والولايات المعنية هي: بشار، سعيدة، تيارت، البيض، تيسمسيلت والأغواط.

وأفاد تنبيه للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية منتصف الليل، وهذا على ولايات تيزي وزو، البويرة، المدية والمسيلة.

كما تتوقع المصالح نفسها، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة التاسعة ليلا. لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الخميس.

والولايات المعنية: الجلفة، أولاد جلال، غرداية، ورقلة واليزي.

فيما ستشهد ولايات بشار، بني عباس وتندوف، استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم/سا. و تكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

كذلك ولايات البيض، المنيعة، تيميمون، أدرار، إن صالح، ورقلة، تقرت والوادي، ستعرف هبوب رياح قوية. مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

