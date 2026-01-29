رياح تتعدى 90 كلم/سا إلى غاية الجمعة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من هبوب رياح قوية قد تتعدى سرعتها 90 كلم/سا في العديد من ولايات الوطن.

وأشارت المصلحة ذاتها، في نشرية خاصة، إلى أن الولايات المعنية بهبوب الرياح، هي كل من تيبازة، معسكر، تيسمسيلت، عين الدفلى. تلمسان، عين تموشنت، غليزان، البيض، تيارات. المدية، الأغواط الجلفة، المسيلة. وهران، مستغانم، الشلف. وتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم الجمعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من هبوب رياح تتعدى هي الأخرى 90 كلم/سا بداية من 13 زوال اليوم إلى غاية الثالثة من يوم الجمعة. وهذا في كل من الجزائر العاصمة، البليدة ، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، البويرة.

وفي نشرية خاصة ثالثة، حذرت من رياح قوية تصل سرعتها 80 كلم/سا بداية من التاسعة ليلا الى غاية 6 صباحا من الجمعة. في كل من جيجل، سكيكدة، عنابة.

وخلفت العاصفة، التي هبت أمس الأربعاء، العديد من الأضرار بسبب شدو سرعتها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور