رياح تتعدى 90 كلم/سا وأمطار غزيرة اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية تتعدى 90 كلم/سا وتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وحذّرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تساقط أمطار بكميات تصل إلى 40 ملم محليا بداية من الساعة 15:00. من زوال اليوم وتستمر إلى غاية الساعة 15:00 من زوال يوم غد الأربعاء، على ولاية تندوف.

وأفاد تنبيه بتساقط أمطار رعدية بداية من منتصف الليل وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء، على ولايتي بشار وبني عباس.

كما حذّرت نشرية خاصة، من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم في الساعة إلى غاية منتصف نهار اليوم الثلاثاء.

والولايات المعنية هي: بسكرة، باتنة، خنشلة وتبسة.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية كذلك، استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم.

وبخصوص الولايات المعنية فهي المسيلة، أولاد جلال وتندوف.

