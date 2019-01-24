رياح تصل إلى 100 كلم و طوفان يضرب 19 ولاية اليوم وغدا

كمية الأمطار تفوق 70 ملم على 19 ولاية وسطى وشرقية

حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من رياح عاتية تصل سرعتها بين 90 و100 كلم في الساعة وأمطار تفوق كميتها 70 ملم.

وثلوج كثيفة يصل سمكها إلى 25 سم على المناطق الشمالية للبلاد.

وقد أصدرت مصالحة الأرصاد الجوية، أمس، 3 نشرات حذرت خلاها من هبوب رياح قوية وعاتية، إضافة إلى أمطار طوفانية وثلوج كثيفة.

وهذا بداية من صبيحة اليوم، لتمتد إلى صبيحة يوم غد الجمعة.

وبالتفاصيل، فإن الرياح القوية العاتية تجتاح المناطق الشمالية وشمال الصحراء للبلاد تصل سرعتها إلى 90 كلم في الساعة.

وذلك على مستوى ولايات تلمسان وعين تموشنت ووهران ومستغانم والشلف والنعامة وتيارت والبيض والأغواط والجلفة وسيدي بلعباس.

وسعيدة وتيسمسيلت ومعسكر وغيليزان والمسيلة وتيبازة والبليدة وعين الدفلى والمدية والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل.

وسكيكدة وعنابة والطارف وبسكرة والوادي وورڤلة. وبالنسبة للأمطار الطوفانية، فتصل كمياتها إلى 70 ملم بالولايات الوسطى والشرقية.

وتخص هذه الأمطار كلا من الجزائر العاصمة البليدة وعين الدفلى وتيبازة والمدية وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وڤالمة وسوق اهراس وقسنطينة وميلة وشمال سطيف وبرج بوعريريج.

وبالنسبة للثلوج التي سيصل سمكها إلى 25 سم، فتخص المناطق التي يتراوح علوها بين 600 و700 متر في كل من ولايات تيسمسيلت وعين الدفلى.

والمدية والبليدة وتيزي وزو وبومرداس والبويرة وبرج بوعريرج وسطيف وميلة وقسنطينة وڤالمة وسوق اهراس وباتنة وأم البواقي وخنشلة .

وتبسة وعنابة وسكيكدة وجيجل وبجاية. وبالنسبة للسواحل، فتصل سرعة الرياح إلى 100 كلم في الساعة وتخص كلا من سواحل وهران .

ومستغانم وتلمسان وتيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وباتنة وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف والقالة.

أما علو الأمواج فيصل إلى 8 أمتار على السواحل الشرقية والوسطى و5 أمتار على السواحل الغربية.

ومن المنتظر أن تتحسن الأجواء، يوم السبت، في انتظار قدوم اضطراب جوي نشيط الفعالية يكون محمّلا بأمطار وثلوج بداية من يوم الأحد.

الجيش والحماية يتدخلان لإجلاء عائلات محاصرة بسبب تقلب الأحوال الجوية

الثلوج تغلق مدارس وتقطع الطرقات في 4 ولايات

تسرب الأمطار إلى العديد من المنازل في البويرة

تسببت الثلوج المتساقطة خلال اليومين الماضيين، في غلق المدارس في بعض بلديات ولايات البويرة وتيزي وزو وبجاية.

بعد أن منعت التلاميذ والمعلمين من الالتحاق بمقاعد الدراسة والعمل، بسبب انقطاع الطرقات المؤدية لها.

فيما تدخلت مصالح الجيش لإجلاء العائلات العالقة في المركبات وسط الثلوج، واستعمال الكاسحات لفتح الطرقات الوطنية والولائية.

عزلت الثلوج المتساقطة، أمس، العديد من القرى الجبلية بولاية بجاية، وشلت محاور رئيسية، مما أدى إلى توقف الدراسة في عديد من المدارس ببلديات الولاية.

حيث لم تباشر فيها الدروس، بسبب عدم التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة وتأخر الأساتذة في الالتحاق بمناصب عملهم بسبب صعوبة التنقل.

وسجلت معظم نقاط بيع غاز البوتان منذ بداية الاضطربات الجوية، طوابير طويلة تخللتها بعض الاحتجاجات بسبب نفاد الكميات المعروضة للبيع.

فيما أعلنت مصالح شركة «نفطال» بالولاية عن توزيع قرابة 20 ألف قارورة غاز البوتان في اليوم.

تسرب الأمطار لعديد من المنازل ببلديات البويرة

تدخلت عناصر الجيش والحماية لمساعدة العائلات الموجودة في المركبات المحاصرة بالمنطقة السياحية تكيجدة التابعة لولاية البويرة.

قصد تمكينهم من الوصول إلى الطرقات الرئيسية بسبب الثلوج التي تساقطت على مدار اليومين الماضيين.

وتدخلت عناصر الجيش والأشغال العمومية لفتح بعض الطرقات الثانوية المؤدية إلى القرى.

بعد أن خلف تساقط الثلوج بالبويرة انقطاع ثلاثة طرقات وطنية، الرابطة بين أمشدالة وتيزى وزو.

من جهة أخرى، عرفت العديد من بلديات البويرة تسرب المياه لبعض المساكن الموجودة خاصة على مستوى القادرية وبشلول وعين بسام وسور الغزلان.

من دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية، فيما تجند العشرات من أعوان الدرك والحماية والشرطة تحسبا لأي طارئ.

الأمطار تكشف «البريكولاج» في تيزي وزو

أدى تساقط الأمطار والثلوج بولاية تيزي وزو، خلال اليومين الماضيين، إلى شلل تام في حركة المرور بمختلف المناطق الولاية.

بسبب تراكم المياه على مستوى وسط المدينة، وتسببت في تعطل حركة المرور على مستوى العديد من المحاور الرئيسية.

كما تسببت الثلوج في شل العديد من المدارس ببلديات الولاية، بعد أن وصل سمك الثلوج في بعض المناطق إلى أزيد من 30 سنتيمتر.

كما منعت هذه التقلبات الجوية العمال والموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم في الكثير من المؤسسات.

كاسحات الثلوج لفك الحصار وتسهيل حركة المرور ببرج بوعريريج

صعبت الثلوج المتساقطة بولاية برج بوعريريج، من حركة المرور في بعض الطرقات الوطنية والولائية.

مما استدعى تدخل كاسحات الثلوج من أجل فتح المسالك أمام المواطنين.

السيول تهدد حياة قاطني المساكن الفوضوية بواد الحميز في بومرداس

تسببت الأمطار المتساقطة خلال اليومين الماضيين بولاية بومرداس، في فيضان على مستوى العديد من بلديات الولاية.

مما تسبب في غلق الطرقات الوطنية والولائية وصعّب على مستعمليها العبور بسبب ارتفاع منسوب المياه.