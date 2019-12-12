رياح تصل سرعتها لـ80 كيلومتر تضرب 17 ولاية بغرب وسط وشرق البلاد

أعلنت مصالح الديوان للأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كيلومتر في الساعة ستضرب 17 ولاية بغرب ووسط وشرق البلاد.

وحسب نشرية خاصة لديوان الأرصاد الجوية فإن صلاحية النشرة تمتد من يوم الخميس على التاسعة مساءا إلى يوم الجمعة على التاسعة مساءا بالنسبة للولايات الغربية وولايات الوسط.

وتخص النشرية 12 ولاية بغرب ووسط البلاد وهي كل من تلمسان عين تيموشنت مستغانم وهران سيدي بلعباس معسكر غليزان شلف وتيبازة بالإضافة إلى العاصمة بومرداس و شمال تيزي وزو.

أما الولايات الشرقية المعنية بالنشرية الخاصة هي كل من ولايات بجاية جيجل وسكيكدة بالإضافة إلى عنابة و الطارف بداية من يوم الجمعة على السادسة صباحا إلى نفس اليوم على التاسعة مساءا

وستصل سرعة الرياح بالولايات الشرقية مابين 60 إلى 80 كيلومتر في الساعة