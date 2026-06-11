رياح جد قوية.. أمطار غزيرة على 13 ولاية بداية من اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح جد قوية على الولايات الوسطى والغربية. مع تساقط أمطار غزيرة على الولايات الشرقية والداخلية بداية من اليوم الخميس.

وحسب تنبيه لذات المصالح تتوقع هبوب رياح قوية بداية من الساعة السادسة من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الجمعة. على ولايات وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة.

كما حذرت في تنبيه آخر من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية منتصف الليل. على ولايات النعامة، البيض، تيارت، الأغواط ،الجلفة ،المسيلة، أولاد جلال، المغير ،باتنة، بسكرة، أم البواقي، خنشلة، تبسة.

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