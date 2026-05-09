رياح جد قوية تتعدى الـ90 كلم تضرب هذه الولايات

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى الـ90 كلم/سا، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن هبوب الرياح سيبدأ منتصف نهار اليوم السبت، ليستمر إلى غاية الساعة التاسعة مساءً.

وتتمثل الولايات المعنية بهبوب الرياح في كل من تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، تيزي وزو، بجاية وجيجل.

فيما حذرت نشرية ثانية، من هبوب رياح قوية، على ولايات الأغواط، وغرداية، وتقرت، ورقلة، والمنيعة، بسرعة 80 كلم/سا، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم السبت، ليستمر إلى غاية الساعة التساعة مساء.

كما حذرت نشرية أخرى، من هبوب رياح قوية بسرعة 80 كلم/سا، على ولايات الجلفة، والمسيلة، وباتنة، وبسكرة، أولاد جلال، والمغير. وذلك بداية من مساء اليوم السبت على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتستمر إلى غاية فجر الأحد، على الساعة الثالثة صباحا.

