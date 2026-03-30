رياح جد قوية تتعدى 100 كلم/ سا في هذه الولايات

رياح جد قوية تتعدى 100 كلم/ سا في هذه الولايات
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من هبوب رياح جد قوية تتعدى 100 كلم/ سا في العديد من ولايات الوطن.

وأشارت المصلحة ذاتها، إلى أن  الولايات المعنية  النعامة، جنوب البيض، تيميمون، أدرار، بشار، تندوف. بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س وتصل وتتجاوز أحيانا 80 و90 كلم/س على شكل هبات. تستمر اليوم الإثنين إلى الساعة 23:00 سا.

أما سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، فستشهد رياح بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س وتصل وتتجاوز أحيانا 80 و90 كلم/س على شكل هبات. بداية من يوم غد الثلاثاء من الساعة 01:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 21:00 سا.

وفيما يخص ولايات برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، المسيلة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، بسكرة، تبسة فستتراوح بين 60 و70 كلم/س وتصل وتتجاوز أحيانا 90 و100 كلم/س على شكل هبات. بداية من يوم غد الثلاثاء  من الساعة 09:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 23:00 سا.

كما ستعرف الجلفة، الأغواط، أولاد جلال، المغير، الوادي، رياح من شمالية إلى شمالية غربية. بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س وتصل وتتجاوز أحيانا 80 و90 كلم/س على شكل هبات. وهذا يوم غد الثلاثاء بداية من الساعة 09:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 23:00 سا.

