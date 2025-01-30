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رياح جد قوية تتعدى 80 كلم/سا تضرب 12 ولاية

بقلم أمينة داودي
رياح جد قوية تتعدى 80 كلم/سا تضرب 12 ولاية
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أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم في الساعة غدا الجمعة.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرلات من هبوب رياح قوية على الولايات الجنوبية للوطن بداية من الساعة 06:00 من صبيحة غد الجمعة إلى 21:00 ليلا. كما ستكون الرياح مرفوقة بتطاير كثيف للرمال و رداءة في الرؤية.

هبوب الرياح سيخص ولايات بشار، النعامة، البيض، الأغواط، غرداية و اليزي، المنيعة، تيميمون، بني عباس، أدرار، إن صالح وتمنراست.

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