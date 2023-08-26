رياح جد قوية تتعدى 80 كلم/سا على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 60 و70 كلم/سا، وقد تتعدى 80 كلم/سا مرفوقة بتطاير للرمال.

وحسب ذات المصدر، تتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من النعامة، والبيض، وسعيدة، تيارت والجلفة.

ويرتقب أن يبدأ هبوب الرياح بداية من يوم غد الأحد على الساعة 14 سا، لتستمر إلى غاية يوم الإثنين.

فيما حذرت نشرية ثانية، من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 60 و70 كلم/سا وقد تتعدى 80 كلم/سا، مرفوقة بتطاير للرمال.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية، في كل من المسيلة، وبسكرة، وأولاد جلال، المغير، والوادي.

ويبدأ هبوب الرياح يوم غد الأحد على الساعة 17 سا، ليستمر إلى غاية يوم الإثنين الساعة السادسة صباحا.