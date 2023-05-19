رياح جد قوية تتعدى 80 كلم/سا وزوابع رملية اليوم

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من هبوب رياح جد قوية مرفوقة بتطاير زوابع رملية في عدة ولايات جنوب البلاد.

وحسب ذات النشرية، تتراوح سرعة الرياح بين 60 إلى 70 كلم/سا وقد تتعدى 80كلم/سا.

وتكون هذه الرياح، مرفوقة بتطاير زوابع رملية ورداءة في الرؤية، ويبدا هبوب الرياح، منتصف نهار اليوم الجمعة، وتستمر إلى غاية العاشرة ليلا.

فيما تتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تيميمون وشمال أدرار والمنيعة وإن صالح واليزي، ورقلة والوادي.