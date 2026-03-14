رياح جد قوية تتعدى 90 كلم/سا على هذه الولايات

حذرت نشرات جوية خاصة، صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية، على عدة ولايات من الوطن.

وأفادت النشرية الأولى، بهبوب رياح شمالية إلى شمالية-غربية سرعتها من 60 إلى 70 كلم/سا، تصل أو تفوق 90/80 كلم/سا، على ولايات بسكرة، وأولاد جلال، والمغير، توقرت، والوادي. وذلك بداية من منتصف نهار يوم الإثنين. لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم الثلاثاء.

فيما حذرت نشرية جوية، من هبوب رياح شمالية إلى شمالية-غربية سرعتها من 60 إلى 70 كلم/سا، تصل أو تفوق 90/80 كلم/سا. على ولايات النعامة، والبيض، والأغواط، والجلفة، والمسيلة. وذلك بداية من اليوم السبت، على الساعة الحادية عشر ليلا. لتستمر إلى غاية يوم الأحد على الساعة الحادية عشر ليلا.

هذا وحذرت نشرية جوية خاصة، من هبوب رياح شمالية إلى شمالية-غربية سرعتها من 60 إلى 70 كلم/سا، تصل أو تفوق 80 كلم/سا. على ولايات تلمسان، وسيدي بلعباس، وسعيدة، تيارت، وتيسمسيلت. وذلك بداية من يوم السبت على الساعة الثامنة مساء. لتستمر إلى غاية يوم الأحد على الساعة الثالثة بعد الزوال.