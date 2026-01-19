رياح جد قوية تتعدى 90 كلم /سا

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح جد قوية في العديد من ولايات الوطن.

وحسب المصلحة ذاتها، فإن سرعة الرياح قد تتجاوز 90 كلم/سا، بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف نهار الغد. و هذا في كل من بشار، النعامة و البيض.

كما حذّر ديوان الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية بسرعة 80 كلم/سا و تكون مرفوقة بتطاير الرمال. بداية من منتصف النهار إلى غاية 1 صباح الثلاثاء. في إن صالح، تمنراست، إليزي، جانت.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور