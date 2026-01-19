إعــــلانات
الوطني

رياح جد قوية تتعدى 90 كلم /سا

بقلم أسماء.ع
رياح جد قوية تتعدى 90 كلم /سا
  • 111
  • 0

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح جد قوية في العديد من ولايات الوطن.

وحسب المصلحة ذاتها، فإن سرعة الرياح قد تتجاوز 90 كلم/سا، بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف نهار الغد. و هذا في كل من  بشار، النعامة و البيض.

كما حذّر ديوان الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية بسرعة 80 كلم/سا  و تكون مرفوقة بتطاير الرمال. بداية من منتصف النهار إلى غاية 1 صباح الثلاثاء. في إن صالح، تمنراست، إليزي، جانت.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

 على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/4C8bS
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer