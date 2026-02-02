إعــــلانات
رياح جد قوية تضرب هذه الولايات
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من هبوب رياح قوية، على العديد من ولايات الوطن.

و أشارت المصلحة ذاتها في نشرية خاصة باللون البرتقالي، إلى أن الولايات المعنية بالرياح  هي كل من جنوب تيميمون، شمال أدرار. المنيعة، عين صالح، ورقلة، تقرت، جنوب الوادي.

و تكون رياح غربية جنوبية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س و تصل وتتجاوز أحيانا 80 كلم/س. و هذا  بداية من يوم غد الثلاثاء على الساعة 09:00 سا و تستمر إلى غاية الساعة 21:00 سا.

