رياح جد قوية تضرب هذه الولايات
بقلم أسماء
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من هبوب رياح قوية، على العديد من ولايات الوطن.
و أشارت المصلحة ذاتها في نشرية خاصة باللون البرتقالي، إلى أن الولايات المعنية بالرياح هي كل من جنوب تيميمون، شمال أدرار. المنيعة، عين صالح، ورقلة، تقرت، جنوب الوادي.
و تكون رياح غربية جنوبية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س و تصل وتتجاوز أحيانا 80 كلم/س. و هذا بداية من يوم غد الثلاثاء على الساعة 09:00 سا و تستمر إلى غاية الساعة 21:00 سا.
