رياح جد قوية تضرب 38 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية جدا على كافة الولايات الشمالية والجنوبية للوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن هبوب الرياح سيخص ولايات الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، ورقلة، تيبازة، الوادي، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، غرداية، تقرت، المسيلة. تيارت، أم البواقي، تبسة، عين صالح، تيزي وزو، الشلف، باتنة، مستغانم، تندوف، عين تموشنت، الجلفة، إليزي. بالإضافة كذلك إلى تلمسان، المنيعة، البيض، المغير، خنشلة، عين الدفلى. المدية، بسكرة، سعيدة، النعامة، بومرداس، معسكر، اولاد جلال، وهران، البليدة، بشار.

وأشارت ذات المصالح، إلى أن هبوب الرياح القوية سيكون بداية من الساعة التاسعة. من صبيحة اليوم الأحد لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الإثنين