رياح جد قوية وأمطار رعدية على 16 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية معتبرة و هبوب رياح قوية اليوم الثلاثاء.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم. على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، البيض، النعامة، المدية، البليدة، تيزي وزو، البويرة، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة و تبسة

كما حذرت من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم . لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء على ولايات المسيلة، الجلفة، الأغواط، غرداية، تقرت، أولاد جلال، المغير، بسكرة و تمنراست