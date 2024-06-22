رياح جد قوية وأمطار رعدية معتبرة في هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية معتبرة على الولايات الشرقية اليوم.

وفي تنبيه لها حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل. على ولايات أم البواقي، باتنة، خنشلة و تبسة

كما أصدرت تنبيه يفيد بهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال. بداية من الساعة 18:00 اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد على ولايات الوادي ،تقرت، غرداية ، المنيعة ،ورقلة، جانت، تمنراست،برج باجي مختار ، إن قزام