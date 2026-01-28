رياح جد قوية وأمواج تتعدى 10 أمتار.. جديد العاصفة القوية

تعيش الجزائر وضعية جوية استثنائية، حيث تشهد ولايات شمال البلاد، رياح قوية تتعدى 120 كلم/ سا، أمواج جد جد عالية. حيث صنفت مصالح الأرصاد الجوية، هذه الرياح ضمن منخفض جوي قوي وعاصفة.

وكشف بوعلام سايح مختص في التنبؤات الجوية بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، في تصريح للنهار، أن قوة الرياح ستزداد ابتداء من الظهيرة على المناطق الغربية والوسطى والشرقية. وهذا بداية من الثانية زوالا إلى غاية التاسعة ليلا على الوسطى و الغربية. ومن السابعة مساء إلى صبيحة يوم غد في المناطق الشرقية.

كما ستكون الرياح أكثر قوة بداية من الليلة لتتراجع شدتها وتعود الى الصعود بداية من يوم غد الخميس.

وعن وضعية البحر، فقال سايح، ان الرياح سترفع الأمواج من 5 إلى ما يفوق 10 أمتار على كل السواحل الوطنية انطلاقا من المرسى بن مهيدي إلى القالة.

وأشار المتحدث إلى أن الأرصاد الجوية، سجلت الليلة الماضية رياح قوية في المناطق الغربية الوسطى. فعلى سبيل المثال تم تسجيل 107 كلم/سا في الشريع بولاية البليدة، وتنس ولاية الشلف 115 كلم/ سا. ميناء وهران 108 كلم/سا، تيبازة 105 /سا، بني صاف 80 كلم/سا، العاصمة 60 كلم/ سا تلمسان 90 كلم/سا.

وعن الأمطار فقال المختص في التنبؤات الجوية بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء ستشهد أمطار غزيرة. وهذا بداية من اليوم الأربعاء على 16:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الخميس إلى غاية الساعة 06:00 صباحا. حيث تتراوح كميتها بين 20 ملم و 40 ملم. في مستغانم، الشلف، غليزان، شمال تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى.

كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية على ولايات برج بوعريريج، شمال المسيلة، سطيف، جيجل. سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس وباتنة. بداية من اليوم الأربعاء على الساعة 15:00 وتستمر إلى غاية الساعة 23:00. ومن المرتقب أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة بين 20 ملم و 30 ملم.

