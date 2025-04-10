رياح جد قوية وأمواج عالية تضرب هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية مع تشكل أمواج عالية على السواحل الوسطى و الغربية.

وفي نشرية خاصة حذرت من رياح قوية على سواحل تيبازة، تنس، مستغانم.

كما حذرت في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر من تشكل أمواح خطيرة على سواحل الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، بومرداس، الجزائر، تيبازة، تنس، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان

بالمقابل أشارت إلى هبوب رياح قوية على سواحل بجاية، بومرداس، الجزائر، تيبازة سكيكدة، جيجل، وهران، وعين تموشنت.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور