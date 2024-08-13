رياح.. رعود وأمطار على 19 ولاية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تشكل رعود وتساقط أمطار معتبرة اليوم الثلاثاء على الولايات الداخلية والجنوبية للوطن.

وفي تنبيه لها، حذرت من هبوب رياح قوية على ولايات ان قزام، برج باجي مختار وتمنراست مع تطاير الرمال ورؤية رديئة.

كما نبهت الأرصاد الجوية من تشكل رعود منعزلة قوية وأمطار على ولايات سيدي بلعباس، بجاية، المسيلة، برج بوعريريج، تيارت، أم البواقي, تبسة ، تمنراست، قالمة، باتنة، سطيف، الجلفة، البيض، خنشلة، أدرار والنعامة.