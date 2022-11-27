رياح..زوابع رملية وأمواج عالية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، في تنبيه لها، من هبوب رياح قوية على بعض ولايات الوطن.

كما أشار التنبيه ذاته، إلى أن الرياح مرتقبة من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل. وهذا في كل من ولايات، ، أم البواقي، تبسة، خنشلة.

في حين، ذكرت المصلحة ذاتها، أن بعض المناطق الجنوبية، ستشهد رياح مرفوقة بزوابع رملية، بداية من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء. وهذا في كل من إن صالح، أدرار، برج باجي مختار.

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية بحرية، من رياح قوية، وأمواج عالية في السواحل الوسطى والشرقية للبلاد. وهذا في كل من العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.

وأفادت النشرية الجوية اليومية لقناة النهار، أن بداية من يوم الاثنين، ستشتهد بعض الولايات قدوم اضطراب جوي جديد. حيث ستعرف أغلب المناطق الوسطى والشرقية أمطار غزيرة وثلوج وأجواء جد باردة.

كما أشارت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، إلى أن بداية من الإثنين وإلى غاية الأربعاء، ستعرف المرتفعات الداخلية والوسطى والشرقية تساقط الثلوج. وهذا في المرتفعات التي يصل علوها من 1000 إلى 1200 متر.

أما الأمطار فستكون جد معتبرة، بكميات تتعدى 50 ملم محليا. وهذا في كل من عنابة، سكيكدة، سوق اهراس، قسنطينة، بجاية، جيجل، البويرة، العاصمة، البليدة، المدية. كما سيخص أكثر فعالية واعتبارا ونشاطا على الولايات الوسطى والشرقية. مع احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة في الولايات الغربية لا تتعدى كميتها حوالي 10 إلى 15 ملم.

وبخصوص درجات الحرارة، فستكون جد منخفضة، في النعامة، البيض، مشرية -1. وقسنطينة، سطيف، برج بوعريريج، “0” درجة، تيسمسيلت، بوسعادة “1”. وتلمسان، مغنية، معسكر “4”، والسواحل 7 و8 إلى 18 في الظهيرة. كما تتراوح درجات الحرارة في الجنوب من 0 إلى 4 درجات.

أما البحر فسيكون، من هائج إلى شديد الهيجان، بداية من الاثنين، في المناطق الشرقية والوسطى، ورياح تتعدى 70 كلم/سا. كما سيتعدى علو الأمواج الـ5 الأمتار.