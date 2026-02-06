رياح شديدة تصل إلى 80 كلم/سا تضرب هذه الولايات

حذرت نشرة جوية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها من 60 إلى 70 كلم/سا، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن هبوب الرياح، يكون بداية من يوم غد السبت، على الساعة الثالثة صباحا. ليستمر إلى غاية الساعة السادسة مساء.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من بجاية، وجيجل، وسكيكدة، عنابة، والطارف.

فيما حذرت نشرة جوية خاصة ثانية، من هبوب رياح غربية إلى جنوبية غربيـة سرعتها من 70 إلى 80 كلم/سا.

وحسب ذات النشرية، فإن هبوب الرياح سيكون بداية من مساء اليوم على الساعة التاسعة مساء. ليستمر إلى غاية يوم السبت، على الساعة السادسة مساء. أين تصل سرعتها إلى 70/60 كلم/سا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من الشلف، وتيبازة، والجزائر، وبومرداس، تيزي وزو، وبجاية.