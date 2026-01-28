رياح عاتية.. الدرك يُحذّر مستعملي الطريق

دعت مصالح الدرك الوطني، مستعملي الطرقات لجميع أصناف المركبات، والدراجات النارية والهوائية بمضاعفة الحيطة والحذر من الهبات القوية والمفاجئة على الأروقة.

وأوضحت المصالح نفسها “نظرا للوضعية الجوية المرتقبة هذا اليوم الأربعاء ندعو مستعملي الطرقات. لجميع أصناف المركبات، والدراجات النارية والهوائية بمضاعفة الحيطة والحذر من الهبات القوية والمفاجئة على الأروقة”.

حيث أكدت على تخفيض السرعة قدر الإمكان، الإمساك بالمقود جيدا، تشغيل أضواء الطريق، إلتزام اليمين. كما دعت إلى تجنب التنقلات غير الضرورية.

