بقلم عايدة.ع
رياح عاتية تتعدى 80 كلم/سا تجتاح هذه الولايات غدا الأحد
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح جد قوية تتعدى سرعتها 80 كلم/سا، عبر عدة ولايات من الوطن بداية من صبيح يوم غد الأحد.

وأفادت نشرية خاصة للمصالح نفسها، بهبوب رياح غربية-جنوبية غربية سرعتها من 60 إلى 70 كلم/سا. قد تصل أو تفوق 80 كلم/سا، وهذا بداية من يوم غد الأحد على الساعة 06سا00د إلى غاية الساعة 21سا00د.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي تلمسان، عين_تموشنت، وهران، مستغانم، معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة.

