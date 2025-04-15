رياح عاتية تتعدى 80 كلم/سا تضرب 21 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح جد قوية تتعدى سرعتها 80 كلم/سا على الولايات الغربية والجنوبية الغربية.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من هبوب رياح جد قوية على ولايات تلمسانت، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان. حيث ستكون الرياح غربية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا وقد تصل وتتجاوز أحيانا 80 كلم/سا. بداية من اليوم الثلاثاء على الساعة 13:00 إلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة 15:00 مساء.

أما ولايات بشار، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، أولاد جلال، المغير، بسكرة، تقرت، ورقلة، غرداية، تيميمون، المنيعة. فستتراوح سرعة الرياح بين 60 و70 كلم/س وقد تصل وتتجاوز أحيانا 80 كلم/س مع تطاير للرمال. بداية من اليوم الثلاثاء على الساعة 21:00 وتستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة 18:00 مساء.

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