إعــــلانات
الوطني

رياح عاتية تتعدى 80 كلم/سا على 8 ولايات

بقلم عايدة.ع
رياح عاتية تتعدى 80 كلم/سا على 8 ولايات
  • 699
  • 0

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية بتسجيل هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم/سا على عدة ولايات من اليوم نهار اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر نفسه، أن هبوب الرياح سيكون بداية من الساعة 10:00 من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة 20:00 مساء.

وهذا هلى كل من ولايات النعامة، البيض ، الأغواط ، الجلفة، سعيدة ، تيارت ، سيدي بلعباس ومعسكر. حيث ستتراوح سرعة الرياح بين 60 و 70 كلم / سا و قد تتعدى 80 كلم / سا.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/bedkW
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر