رياح عاتية تتعدى 80 كلم/سا على 8 ولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية بتسجيل هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم/سا على عدة ولايات من اليوم نهار اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر نفسه، أن هبوب الرياح سيكون بداية من الساعة 10:00 من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة 20:00 مساء.

وهذا هلى كل من ولايات النعامة، البيض ، الأغواط ، الجلفة، سعيدة ، تيارت ، سيدي بلعباس ومعسكر. حيث ستتراوح سرعة الرياح بين 60 و 70 كلم / سا و قد تتعدى 80 كلم / سا.

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