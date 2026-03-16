رياح عاتية تتعدى 90 كلم/سا تجتاح عدة الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الأرصاد الجوية، من استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال، عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الاثنين.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، باستمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال مع تسجيل رداءة في الرؤية. إلى غاية الساعة 21:00مساء.

وبخصوص الولايات المعنية بهبوب الرياح فهي: البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، بسكرة، أولاد جلال، المغير وتقرت.

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم في الساعة إلى غاية الساعة 21:00 مساء.

وهذا على ولايات باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة وسوق أهراس.

