رياح عاتية تضرب 15 ولاية بداية من منتصف النهار!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية على الولايات الساحلية للوطن بداية من منتصف نهار اليوم الخميس.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من رياح قوية على ولايات سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس. الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، اولاد جلال، المسيلة، تبسة وخنشلة.

كما أشارت النشرية إلى أن هبوب الرياح سيكون بداية من منتصف نهار اليوم الخميس إلى غاية الثالثة من صبيحة يوم الجمعة.

