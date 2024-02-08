رياح قوية.. أجواء شتوية وإضطراب جوي قوي بداية من الغد

ستتغير الوضعية الجوية على الولايات الشمالية بداية من يوم غد الجمعة، بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بهواء بارد وأمطار وثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى تغير الأجواء غدا الجمعة، أين ستشهد الولايات الشمالية للوطن أمطار غزيرة على غرب ووسط الوطن. مع تطاير بعض الرمال على المناطق الشمالية. ورياح تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا على المناطق الشمالية. بالإضافة كذلك إلى بعض الأمطار متوقعة على شمال الصحراء و الواحات مع رياح تصل إلى 50 كلم/سا على الجنوب مع تطاير الرمال.

درجات الحرارة تتراوح مابين 20و 23 درجة بالمناطق الساحلية . ومن 15و20 درجة بالمناطق الداخلية. وما بين 19و 30 درجة بالمناطق الجنوبية.

وتبين ذات النماذج، أن الولايات الشمالية للوطن على موعد مع منخفض الضغط الجوي محمل بأمطار غزيرة معتبرة تخص في صبيحة الجمعة الولايات الغربية على غرار وهران، سيدي بلعباس، معسكر، تلمسان، النعامة، الشلف، غليزان، تيارت. لتنتقل خلال الظهيرة إلى الولايات الوسطى ثم الشرقية.

وحسب ذات النماذج، فإن كمية الأمطار ستتعدى أحيانا 50ملم. و ستستمر في التساقط طيلة أيام الأسبوع على فترات

وستشهد المرتفعات الداخلية للوطن التي يفوق علوها 1100 متر تساقط للثلوج بداية من ليلة الجمعة.

درجات الحرارة ستعرف إنخفاضا ملحوظا بسبب الإضطراب الجوي. أين ستتراوح مابين 8 و16 درجة على الولايات الشمالية.

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