رياح قوية.. أمطار رعدية اليوم على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية مع تساقط أمطار رعدية على الولايات الشمالية للوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الرياح ستخص ولايات وهران، مستغانم، الشلف، المغير، أولاد جلال، بسكرة، تيميمون، وأدرار. بداية من السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساءً.

كما أشار التنبيه إلى أن الأمطار ستخص ولايات سيدي بلعباس، تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، تيارت، ميلة، الشلف، مستغانم، سطيف، عين تموشنت، تلمسان، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، معسكر ووهران.

كما أن تساقط الأمطار وهبوب الرياح، سيستمر إلى غاية التاسعة من ليلة اليوم في بعض الولايات.