رياح قوية.. أمطار رعدية بداية من الأحد على هذه الولايات

ستتغير الوضعية الجوية بداية من الأحد القادم، على المناطق الشمالية للوطن. بسبب قدوم إضطراب جوي محمّل بكتلة هوائية باردة وأمطار رعدية غزيرة. مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الإضطراب الجوي سيخص الولايات الشمالية للوطن بداية الأحد محمّل بأمطار رعدية غزيرة تكون أكثر اعتبارا على المناطق الوسطى والشرقية. على غرار تبسة، خنشلة، باتنة، الطارف، سوق اهراس، قسنطينة، عنابة. بالإضافة كذلك إلى سكيكدة، بجاية، تيزي وزو، أم البواقي، برج بوعريريج، الجزائر العاصمة، البليدة. بالإضافة إلى أمطار متفرقة على الولايات الغربية على غرار سعيدة تيارت، ومعسكر. مع بعض الأمطار أيضا مرتقبة على شمال الصحراء والواحات.

كما أشارت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، أن الإضطراب الجوي وتساقط الأمطار سيمتد إلى غاية يوم الأربعاء خاصة على السواحل الشرقية. كما أن كمية الأمطار ستصل إلى 50 ملم في بعض الولايات.

وأوضحت ذات النماذج أن الإضطراب الجوي يكون محمل بكتلة هوائية باردة ورياح قوية ستعمل على تراجع ملحوظ في درجات الحرارة أين لن تتعدى 18 درجة على الولايات الشمالية و4 درجات خلال الليل والصبيحة خاصة على منطقة الأوراس والهضاب العليا.

وعن حالة البحر، سيكون من مضطرب إلى هائج يومي الأحد والإثنين مع رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا وعلّو أمواج يتعدى 4 أمتار.

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