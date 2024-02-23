رياح قوية.. أمطار رعدية على 25 ولاية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية اليوم الجمعة على الولايات الغربية والوسطى. بالإضافة كذلك إلى تساقط أمطار رعدية.

وفي تنبيه باللون البرتقالي حذرت من هبوب رياح قوية على ولايات مستغانم، عين تموشنت، تلمسان، ووهران. اين سيستمر هبوب الرياح إلى غاية الساعة التاسعة من ليلة اليوم الجمعة. وتتعدى سرعته أحيانا 90 كلم/سا.

كما حذّرت من تساقط أمطار رعدية على ولايات الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، بجاية، المسيلة، تيارت، تيزي وزو، الشلف، سطيف، الجلفة، سكيكدة، البيض، جيجل، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، اولاد جلال، والبليدة.

وأفادت ذات المصلحة إلى أن تساقط الأمطار سيكون بداية من التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل في بعض الولايات.