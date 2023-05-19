رياح قوية.. أمطار رعدية غزيرة عبر 39 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية، الوسطى والجنوبية طيلة نهار اليوم الجمعة. مع هبوب رياح قوية وزوابع رملية بالجنوب.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد على ولايات الأغواط، غرداية، المسيلة، باتنة، الجلفة. تلمسان، البيض، المغير، خنشلة، بسكرة، النعامة، اولاد جلال.

حيث سيكون تساقط الأمطار بداية من الثالثة من صبيحة اليوم الجمعة. إلى غاية الثالثة بعد الزوال بكميات تتعدى 40 ملم محليا.

كما أصدرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيها باللون الأصفر يفيد بتساقط أمطار غزيرة على ولايات الجزائر العاصمة سوق اهراس، الوادي، برج بوعريريج، بجاية، تقرت. بالإضافة كذلك إلى ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، سطيف.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات قسنطينة، سكيكدة، جيجل، الطارف، أدرار، بومرداس، البليدة، بشار. ويكون ذلك بداية من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية الثالثة من صبيحة يوم غد السبت.

وفي تنبيه آخر حذّرت ذات المصالح، من هبوب رياح قوية على الولايات الجنوبية متبوعة بزوابع رملية وتطاير للرمال. على ولايات ورقلة، المنيعة، تيميمون، أدرار، عين صالح، إليزي.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أشارت سابقا إلى أن المرتفعات الشرقية للوطن ستشهد عودة الثلوج بداية من اليوم الجمعة بسبب إضطراب جوي محمل بهواء بارد.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن يكون تساقط الثلوج على المرتفعات الشرقية التي يفوق علوها 1300 متر. بداية من فجر اليوم الجمعة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور