رياح قوية.. أمطار رعدية غزيرة على 16 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 60 ملم محليا على الولايات الوسطى والشرقية، مع هبوب رياح قوية على المناطق الداخلية.

وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، تحذر من إستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 50 ملم. حيث أن تساقط الأمطار يستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء على ولايات بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة، تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، سطيف.

كما حذّرت في نشرية أخرى من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 60 ملم. إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، ميلة وقسنطينة

من جهتها مصالح الأرصاد الجوية حذّرت في نشرية من إستمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم في الساعة. يستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم. على ولايات تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، بسكرة، أولاد جلال والمسيلة.