رياح قوية.. أمطار رعدية غزيرة على 24 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية معتبرة وهبوب رياح قوية على الولايات الشمالية للوطن اليوم الثلاثاء.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية على ولايات الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، أم البواقي. تبسة، قالمة، سطيف، الجلفة، تلمسان، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، البليدة، جيجل.

كما أن تساقط الأمطار سيكون بداية بعد منتصف نهار اليوم إلى غاية التاسعة ليلا.