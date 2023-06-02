رياح قوية.. أمطار رعدية غزيرة على 28 ولاية بداية من الثالثة مساء

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن بداية من أمسية اليوم الجمعة.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية يحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة. بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية فجر يوم غد السبت.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات الجزائر العاصمة، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، غرداية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، سطيف، الجلفة، عين تموشنت، قسنطينة، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة

كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير زوابع رملية بداية من السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل. على ولايات غرداية، البيض، بشار وتندوف