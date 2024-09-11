رياح قوية.. أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على الولايات الغربية والجنوبية للوطن اليوم الأربعاء.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية، تتوقع تساقط أمطار رعدية جد غزيرة محلياً. بكميات تتعدى 50 ملم و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس. على ولايات بشار، النعامة، البيض، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة.

وفي تنبيه للأرصاد الجوية يتوقع تساقط أمطار رعدية معتبرة محلياً بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية منتصف الليل. على ولايات إليزي، جانت، تمنراست، برج باجي مختار، إن قزام.

وفي تنبيه آخر للأرصاد الجوية، يتوقّع هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال. بداية من منتصف الليل و إلى غاية فجر يوم غد الخميس على ولايات تيميمون، بشار، بني عباس، تندوف.