رياح قوية.. أمطار رعدية غزيرة وبَرَد على هذه الولايات اليوم

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات معتبرة محليا وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من جنوب البلاد.

وأفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد، حيث قد تتعدى كمية الأمطار 40 ملم محليا إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا.

وهذا على كل من ولايات النعامة، البيض، بشار وبني عباس.

وأوضح تنبيه للأرصاد الجوية، أن ولايتي المنيعة وتيميمون ستشهد تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم إلى غاية منتصف الليل.

كما تتوقع ذات المصالح هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الأحد. إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، على كل من ولايات غرداية، المنيعة، تيميمون، أدرار، إن صالح، تمنراست، جانتو إن قزام.

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