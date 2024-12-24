رياح قوية.. أمطار رعدية وثلوج كثيفة اليوم

أفاد الديوان الوطني للارصد الجوية، بهبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية وثلوج كثيفة على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، ستشهد بعض المناطق الشرقية تساقط أمطار رعدية بكميات تتعدى 50 ملم محليا. إلى غاية منتصف نهار اليوم الثلاثاء. وهذا على كل من ولايات بجاية، جيجل، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة. قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

كما ستكتسي مرتفعات بعض المناطق الشرقية حلة بضياء، أين سنسجل تساقط ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100 متر. ومن المتوقع أن يتراوح سمك الثلوج بين 10الى 15 سم إلى غاية منتصف نهار اليوم الثلاثاء. والولايات المعنية هي سطيف. باتنة، ام البواقي، خنشلة وتبسة.

وستشهد المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100متر هي الأخرى تساقط ثلوج، حيث سيتراوح سمك الثلوج المرتقبة بين 05 إلى 10 سم. إلى غاية منتصف نهار اليوم الثلاثاء. على كل من ولايات تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، بجاية، جيجل، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق اهراس.

وأوضح تنبيه للأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية إلى غاية الساعة 15:00 بعد زوال اليوم، على كل من ولايات الطارف، عنابة، بجاية وجيجل.

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