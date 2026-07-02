رياح قوية.. أمطار غزيرة بداية من الثالثة مساء على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط امطار رعدية معتبرة محليا على الولايات الداخلية مع هبوب رياح قوية على المناطق الوسطى اليوم الخميس.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة بداية من الثالثة بعد زوال اليوم الخميس إلى غاية التاسعة ليلا. على ولايات تبسة، ام البواقي، تيارت، الأغواط، البيض، خنشلة، النعامة، بشار، إن صالح وتمنراست.

كما حذرت من هبوب رياح قوية تستمر إلى غاية التاسعة ليلا على ولايات مستغانم، الشلف، تيبازة.