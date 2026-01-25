رياح قوية.. أمطار غزيرة وثلوج كثيفة عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة مع هبوب رياح قوية عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها من تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات الطارف، قالمة، سوق أهراس. أم البواقي، تبسة، خنشلة، سكيكدة، جيجل، غليزان، مستغانم،معسكر، وهران، سيدي بلعباس وتلمسان.

كما ستشهد ولايات بجاية، تيزي وزو، سطيف، باتنة، بومرداس، البويرة، برج بوعريريج، باتنة، تيزي وزو، البليدة. المدية، المسيلة، الجلفة، عين الدفلى، الشلف، غليزان، مستغانم، تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، تلمسان والنعامة، تساقط ثلوج كثيفة.

هذا وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، هبوب رياح قوية على ولايات عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، الجزائر، تيبازة، الشلف، وهران، سيدي بلعباس، الجلفة، الأغواط، البيض والنعامة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور