رياح قوية.. أمطار غزيرة ورعود اليوم بهذه الولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة ورعود على الولايات الشمالية اليوم الأحد، مع هبوب رياح قوية بالجنوب.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار ورعود على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، سوق اهراس، قالمة، بومرداس، الجزائر، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، تبسة، ام البواقي، خنشلة، باتنة.

كما حذرت من موجة حر شديدة على ولايات خنشلة، باتنة، المسيلة، غرداية، المنيعة.

وأشارت ذات المصالح، إلى هبوب رياح قوية وزوابع رملية على ولايات أولاد جلال، الجلفة، الاغواط، غرداية، البيض، النعامة.

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